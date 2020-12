Musikalischer Adventskalender in Hückeswagen : Gelungene Premiere in Corona-Zeiten

Hückeswagen Der erste musikalische Adventskalender der Evangelischen Kirchengemeinde war ein großer Erfolg.

An allen 24 Tagen im Advent bis zum Heiligen Abend bekamen die Teilnehmer, die sich zuvor registrieren mussten, per E-Mail ein virtuelles, musikalisches „Adventstürchen“ zugeschickt. „Darin enthalten war eine Musik-Datei mit einem Musikstück“, sagt Inga Kuhnert. Sie habe nicht gedacht, dass es so viel Arbeit werden würde, sagt die Kantorin und lacht. „Ich war bis auf eine Ausnahme – bei Elvira und Dietmar Persian, die ihren Beitrag an Klavier und Posaune gemeinsam aufgenommen haben – bei den Aufnahmen dabei und habe mit den Teilnehmern geprobt und sie zum Teil auch begleitet“, sagt Inga Kuhnert. Die Aufnahmen seien mit einem professionellen Aufnahmegerät gemacht worden. „Das wurde der Kirchengemeinde vom Förderkreis Kirchenmusik gesponsert – und wird uns bestimmt noch gute Dienste bei der Arbeit in den Chören leisten“, sagt die Kantorin. Die Aufnahmequalität sei sehr gut. Neben den eigens für den Adventskalender aufgenommenen Stücken, die alle von Gemeindegliedern oder Musikgruppen eingespielt worden seien, habe sie auch drei zur Weihnachtszeit passende Stücke aus dem Mitschnitt der Aufführung des „Messiah“ von Georg Friedrich Händel, die noch vor Corona in der Pauluskirche stattgefunden hatte, mit in den Kalender gepackt. „Das Chorsingen ist nun ja nicht mehr möglich gewesen – und auf diese Weise war im Adventskalender wenigstens ein bisschen Chormusik dabei“, sagt Inga Kuhnert. Zwar hätten die Paulusspatzen, so der neue Name des Kinderchors, eine kleine und spontane Aufnahme machen können, der Rest der „Adventstürchen“ habe jedoch aus instrumentalen Stücken bestanden. Die Bandbreite sei dabei recht groß gewesen. Ich glaube, es war eine schöne Mischung“, sagt Inga Kuhnert. Eine Länge sei nicht vorgegeben, auch nicht die Instrumentierung. So habe Lothar Vandenherz mit seiner Trompete ein Stück eingespielt, der CVJM Posaunenchor, Alexander Lewak am Saxophon oder Joana Lewak an der Querflöte.