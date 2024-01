Kultur in Hückeswagen Gelungene Premiere der Schlosskonzerte am neuen Ort

Info

Termine Bis April finden noch drei Schlosskonzerte in der aktuellen Spielzeit statt. Das nächste ist am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr. Es findet statt im Katholischen Gemeindehaus, Weierbachstraße 15. Auch die beiden März- und April-Konzerte werden ebenfalls dort ausgerichtet.

Ensemble Am 17. Februar spielt das „Firasso Trio“ ein Programm mit Klarinette, Akkordeon und Kontrabass, der Titel des Programms ist: „Tales – musikalische Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind“.

Karten Tickets können in der Bergischen Buchhandlung, telefonisch unter 6712 oder per E-Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de gekauft werden.