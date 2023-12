„Räuber von Bethlehem“ ziehen durch Hückeswagen Gelungene Musicalaufführung der Löwen-Grundschüler

In der Geschichte stehlen Räuber den Hirten auf dem Feld das beste Schaf und verstecken es in einem verlassenen Stall, um es später zu verkaufen. Doch als Diebe hören, dass der Wirt den alten Stall für die Nacht einem jungen Paar überlassen hat, geraten sie in Hektik. Unterwegs dorthin werden sie durch die Friedensbotschaft der Engel derart verunsichert, dass sie beschließen, die Sache zu bereinigen. Gleich sechs Engel in weißen Gewändern mit Glitzergold und Heiligenschein traten in dem Stück auf, darunter Jasmin, Isabel, Annabelle und Leni. „Das Singen macht am meisten Spaß“, waren sich die Schülerinnen einig. Und so sangen sie einträchtig auf der Bühne von Frieden für die Menschen. Das war mit Sicherheit nicht die schlechteste Botschaft in diesen Zeiten.