Feierabendmarkt und Lichterfest in Hückeswagen : Wichtige Schritte hin zu mehr Normalität

Gute Stimmung und eine volle Islandstraße beim letzten Feierabendmarkt mit kombinierten Lichterfest der Werbegemeinschaft. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Beim letzten Feierabendmarkt der Saison, der parallel zum Lichterfest der Werbegemeinschaft stattfand, waren viele Menschen auf der Bahnhofstraße und auf der Islandstraße unterwegs.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Man stelle sich die Überraschung eines ortsfremden Besuchers vor, den es am frühen Donnerstagabend zufällig auf die Islandstraße verschlagen hätte. Von typischer Corona-Leere wäre nichts zu sehen gewesen, im Gegenteil, so viel Leben in der Innenstadt dürfte es schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gegeben haben.

Man darf es als geniale Idee der Verantwortlichen in der Werbegemeinschaft und im Stadtmarketing bezeichnen, den Feierabendmarkt und das Lichterfest zusammen zu veranstalten. Eine bemerkenswerte Randnotiz war dabei, dass das eine die letzte Veranstaltung dieses Jahres war, das andere die erste seit dem Ausbruch von Corona. Jedenfalls war mächtig viel los – so viel, dass man sich bisweilen beinahe ein wenig überrumpelt fühlte – war man doch nun anderthalb Jahre Abstand gewöhnt. Aber nach einigen Augenblicken hatte man sich dann doch wieder daran gewöhnt, in lockeren Gruppen beisammen zu stehen. Und dass man an der frischen Luft war, kam dem persönlichen Sicherheitsgefühl zugute.

Dirk Sessinghaus vom Modehaus Sessinghaus und Accanto freute sich über ein Stückchen Normalität beim Lichterfest. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Info Stadtmarketing will Stadt attraktiver machen Verein Wer sich über das Stadtmarketing informieren will, kann das bei den Geschäftsführerinnen Andrea Poranzke, Tel. 02192 851056, und Monika Zöller, Tel. 02192 88101, oder per E-Mail unter stadtmarketing@hueckeswagen.de machen.

Der Feierabendmarkt, der in diesem Jahr zum ersten Mal im Wechsel mit Burscheid, Wermelskirchen und Wipperfürth veranstaltet wurde, war für sich betrachtet schon ein Erfolgskonzept. Das betonten auch Monika Zöller und Andrea Poranzke vom Stadtmarketing, die den gemütlichen Bummelmarkt erstmals im Juni veranstaltet hatten. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Monika Zöller, und Andrea Poranzke ergänzte: „Heute ist es uns aber offensichtlich ganz besonders gut gelungen.“ Dazu hatte das zwar herbstlich-kühle, aber dafür immerhin trockene Wetter das Seinige getan, so dass die vier Stunden wie im Flug vergingen. Was natürlich doppelt schön sei, da es der letzte Feierabendmarkt der ersten Reihe sei – und eine erfolgreiche Premiere sei die perfekte Visitenkarte für eine Fortsetzung. Die werde es auch geben, sagte Monika Zöller. „Auf jeden Fall. Wir sprechen uns wieder mit den anderen Kommunen ab. Es war sehr gut zu sehen, dass der Austausch unter den Städten passiert.“ „Ich habe auch bereits viele Wermelskirchener auf unserem Mark gesehen“, ergänzte Andrea Poranzke.

Und auch am Donnerstagabend gab es viel zu sehen und zu erleben, denn es gab nicht nur mehrere gastronomische Stände wie Curryflitzer, Waffeln oder Wildspezialitäten der Kramer Stuben. Auch Musik gab es, DJ Markus hatte seine Anlage aufgebaut, ebenso wie mehrere Vereine. „Hier gibt es eine kleines Hoffnungslicht“, sagte etwa eine Helferin des Hospizvereins. An anderer Stelle schenkte die DLRG Getränke aus – und auch der Jubiläumswald wurde wieder beworben. Es stellte sich als wirklich guter Synergieeffekt heraus, dass parallel zum Feierabendmarkt auch das Lichterfest mit verlängerten Öffnungszeiten stattfand. „Wir haben uns im Vorfeld mit dem Stadtmarketing zusammengesetzt und beschlossen, beide Veranstaltungen zusammenzulegen“, sagte Optiker Bernd Lammert. Traditionell sei das Lichterfest immer am Tag vor dem Feiertag am 3. Oktober. „Das wäre nun am Samstag und damit sehr nah nach dem Feierabendmarkt“, sagte Dirk Sessinghaus vom Modegeschäft an der Islandstraße. Es sei die erste besondere Kaufveranstaltung der Werbegemeinschaft seit Ausbruch der Corona-Pandemie. „Es ist ein Stück Normalität für uns alle – und das ist auch gut so“, sagte Sessinghaus.

Nicht ganz zufrieden mit dem Ablauf war hingegen Karsten Schlickowey vom Stilmix im oberen Island. „Wir fühlen uns ein wenig vergessen. Es ist eine Bahnhofstraßenparty, hier oben steht kein einziger Stand“, sagte er. Monika Zöller sagte dazu, dass man sich bemühe, mit dem Feierabendmarkt möglichst weit die Islandstraße hinaufzuwandern. „Aber wir müssen eben auch eine Marktatmosphäre schaffen, da kann man die Stände nicht zu weit auseinanderziehen“, sagte sie. Schlickowey hätte sich hingegen den einen oder anderen Stand auch weiter oben in der Fußgängerzone gewünscht. „Wir haben aber extra einen großen Luftballonbogen vor das Weberdenkmal aufgebaut, um deutlich zu machen, dass eben auch der Einzelhandel beteiligt ist und geöffnet hat – und man muss schon auch sagen, dass ohne den Feierabendmarkt beim Lichterfest sicherlich weniger Menschen in der Stadt unterwegs gewesen wären“, sagte Zöller.