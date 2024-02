Veranstaltung in Hückeswagen Gelungene Juze-Quiz-Premiere

Es ist ein ungewohntes Publikum, das am Samstagabend den Weg ins Jugendzentrum unterhalb der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal gefunden hat. Denn jugendlich ist beim besten Willen kaum noch jemand. Denn das Angebot, ein Quiz-Abend, richtet sich nicht in erster Linie an Jugendliche. Und das ganz mit Absicht, wie Juze-Leiterin Verena Tönnes sagte. „Wir haben uns überlegt, wie wir das Jugendzentrum auch einmal auf eine andere Art und Weise öffnen könnten. Dazu kam dann die Erkenntnis, dass es in der Schloss-Stadt, einmal abgesehen vom Kultur-Haus Zach, kaum Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches Abendprogramm gibt.“ Und dass rund 20 Teilnehmer zum ersten Kneipen-Quiz-Abend ins Juze gekommen waren, während eine Etage höher die erste ATV-Handball-Mannschaft ihr Heimspiel hatte, sprach für sich.