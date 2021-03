Kostenpflichtiger Inhalt: Vorfall in Hückeswagen vor dem Richter : Geldstrafe für Paketfahrer wegen sexistischer Äußerungen

Vor dem Wipperfürther Amtsgericht standen sich jetzt ein Paketfahrer aus Herne und ein junge Hückeswagenerin gegenüber. Foto: NN/nn

Hückeswagen Eine junge Frau fühlte sich von einem Paketfahrer an der Bahnhofstraße sexuell belästigt. Ob er sie an den Po gefasst hatte, war in der Gerichtsverhandlung nicht mehr zu belegen. Die üble Beleidigung hingegen schon.