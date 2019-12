Hückeswagenerin vor Gericht : 79-Jährige muss für Fahrerflucht zahlen

Hückeswagen Eine Autofahrerin soll im Juni in Kobeshofen einen Wagen beschädigt haben. Eine Zeugin hatte sie verfolgt.

Die Aussagen der 79-jährigen Angeklagten und der 40-jährigen Zeugin vor dem Amtsgericht Wipperfürth hatten fast nichts gemein. Der Rentnerin aus Wermelskirchen wurde vorgeworfen, nach einem Unfall geflüchtet zu sein. So soll sie im Juni auf dem Parkplatz vor dem Kobeshofener Fleischmarkt einen Smart beschädigt und den Unfallort verlassen haben, ohne sich um die Schadensbegleichung zu kümmern. Davon wollte die Angeklagte jedoch nichts bemerkt haben. „Als ich auf den Parkplatz fuhr, stand neben mir ein großer Jeep. Als ich vom Einkauf zurückkam, habe ich die Einkäufe in den Kofferraum gepackt, noch zweimal in eine Frikadelle gebissen und bin rückwärts aus der Parklücke gefahren“, sagte sie.