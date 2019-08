Amtsgericht Wipperfürth : Geldstrafe für Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Hückeswagen Es war lediglich ein leichter Auffahrunfall im Kreisverkehr an der Alten Ladestraße, den ein 46-jähriger Autofahrer aus Bergneustadt im April verursacht hatte. Die Folgen waren allerdings gravierend, denn die Polizei stellte bei dem Unfallverursacher nicht nur 2,05 Promille Alkohol, sondern auch Spuren von Cannabis im Blut fest.

Dafür handelte sich der Hartz-IV-Empfänger jetzt vor dem Amtsgericht Wipperfürth für die Gefährdung des Straßenverkehrs eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro (100 Tagessätze à zehn Euro) und eine Führerscheinsperre von weiteren sechs Monaten ein. Der Angeklagte nahm das Urteil dankend an, hatte er doch mit weitaus Schlimmerem gerechnet. „Ich habe gedacht, ich gehe jetzt mit einer ‚Acht‘ hier raus“, sagte der Mann, der offenbar große Sorgen davor hatte, mit Handschellen an den Handgelenken in Verwahrung genommen zu werden.