Geldinstitut in Hückeswagen : Geldautomat in Wiehagen geknackt

Von der Rückseite machten sich die Täter Sparkasse daran, den Geldautomat zu öffnen. Zuvor waren sie durch die Tür (l.) in den Raum dahinter gelangt. Foto: Stephan Büllesbach

Wiehagen Die Sparkasse wurde erneut Ziel von Tätern. Das Gerät ist fürs Erste nicht benutzbar.

Fast genau ein Jahr, nachdem Unbekannte versucht hatten, die beiden Geldautomaten der Sparkasse an der Filiale Peterstraße zu knacken, war am Wochenende der Geldautomat der Wiehagener SB-Filiale an der Reihe. Die Vorgehensweise war ähnlich, auch dieses Mal entkamen die Täter mit Geldscheinen aus dem Automaten.

Voraussichtlich gegen 22 Uhr am Freitagabend war der Wiehagener Geldautomat von den Unbekannten geknackt worden. „Zu diesem Zeitpunkt ist bei unserer Technik der Hinweis ,außer Betrieb’ eingegangen“, berichtete Michael Scholz, Pressesprecher der Sparkasse, auf Anfrage unserer Redaktion. Die Täter hatten offenbar die Tür neben dem Geldautomaten aufgebrochen und waren so in den dahinter liegenden Raum gelang. Dort machten sie sich daran, den Automaten aufzubrechen. Wie viel Geld sie letztlich stahlen, sagte Scholz nicht. Die Täter stellten sich bei ihrem Einbruch so geschickt an, dass für Außenstehende keine Einbruchspuren an der Tür ersichtlich waren.

Am 18. März 2019 waren Unbekannte durch ein Fenster in die Sparkassen-Geschäftsstelle an der Peterstraße eingestiegen und wollten beide Geldautomaten knacken, was aber nur bei einem gelang. „Wir hoffen, dass der Schaden an dem Automaten in Wiehagen schnell behoben werden kann“, sagte Scholz. Bis auf Weiteres könne dort aber kein Geld abgehoben werden. So lange sollten Kunden die Automaten an der Peterstraße oder den Service an den Kassen des Wiehagener Edeka-Markts nutzen.

Der Aufbruch am Wochenende war der vierte binnen eines Jahres in Hückeswagen. Mitte Juli war versucht worden, den Geldautomaten der inzwischen nicht mehr existierenden SB-Filiale der Deutschen Bank an der Bahnhofstraße aufzusprengen, Anfang Oktober versuchten Unbekannte Gleiches mit dem Geldautomaten der benachbarten Raiffeisenbank.

(büba)