Sportförderung für Hückeswagen : Geld vom Land für Vereine mit eigenen Sportstätten

Sie haben Immobilien oder Außenanlagen und damit Vermögen – und sind gerade deshalb arm dran: Vereine mit eigenen Sportstätten müssen Jahr für Jahr viel Geld aufwenden, um ihre Hallen, Clubhäuser oder Plätze instandzuhalten und bei Bedarf zu modernisieren. Dabei will nun das Land helfen. Es hat unter dem Titel „Moderne Sportstätte 2022“ ein Förderprogramm aufgelegt. Etwa 300.000 Euro daraus werden in den nächsten drei Jahren in Hückeswagener Vereinskassen fließen. Davon profitieren vor allem die großen und traditionsreichen Sportvereine wie der ATV, der TBH und der TV Winterhagen, die seit Jahrzehnten eigene Sporthallen nutzen und unterhalten. Ohne sie wäre es um den Breitensport in der Schloss-Stadt schlecht bestellt, denn das von der Stadt vorgehaltene Raumangebot ist auf die Mehrzweckhalle und die Schulturnhallen begrenzt, also auch für Kleinstadt-Verhältnisse bescheiden. „300.000 Euro – das hört sich nach viel an, aber das Geld muss ja nun auf einige Vereine verteilt werden“, sagte Hans-Georg Breidenbach als Vorsitzender des Stadtsportverbandes (SSV) jetzt im Ausschuss für Schule und Sport. Dennoch seien Vereine und Verband „hocherfreut über diese Förderinitiative des Landes“. Der SSV will nun die Vereine mit eigenen Hallen und Anlagen, die für die Förderung infrage kommen, an einen „runden Tisch“ rufen, um die Verantwortlichen mit den Förderrichtlinien vertraut zu machen und gemeinsam den jeweiligen Förderbedarf zu klären. Der SSV sammelt die Anträge aus den Vereinen, sichtet und bewertet sie. Am Ende soll laut Breidenbach eine Prioritätenliste stehen, die Grundlage für den Förderantrag ans Land ist.