Nach Vorfall in Hückeswagen Gehetztes Reh – Hundehalter drohen Konsequenzen

Die Feuerwehr musste am Freitag ausrücken, um dem Reh aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit Hilfe eines Spreitzers wurden die Geländerstäbe so weit auseinandergedrückt, dass Jagdpächter Manfred Hücker das Tier, dem er zuvor zur Beruhigung eine Decke über den Kopf gelegt hatte herausziehen konnte. Später brachte er das verstörte Reh an den Waldrand bei Hambüchen, wo es in die Freiheit entschwand.