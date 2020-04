„Weitblick“-Initiative in Hückeswagen : Flüchtlinge statten Hückeswagener Helfer mit Mundschutzmasken aus

Nevila Haydari gehört zu den Flüchtlingen, die jetzt in Hückeswagen Mundschutzmasken nähe, die an die Helfer der Hilfsangebote verteilt werden sollen. Foto: Artan Ismaili

Hückeswagen Mehrere Flüchtlinge haben jetzt auf Anregung von „Weitblick“-Lotsin Margareta Coenen Mundschutzmasken hergestellt. Diese werden nun an die Helfer der Hückeswagener Hilfsangebote verteilt.

Im Krisenmodus laufen die Dinge oft anders als geplant. So hat etwa eine Bekleidungsfirma in Augsburg ihre komplette Produktion von Sommermode auf Mundschutzmasken umgestellt, die sie nun Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellt. Was im Großen funktioniert, kann auch im Kleinen gehen. Margareta Coenen, „Weitblick“-Lotsin, näht selbst gerne und hat dementsprechend viele Stoffe daheim. „Mir kam dann die Idee, dass man doch Schutzmasken auch selbst herstellen könnte“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie habe dann zusammen mit Joachim Kutzner die Geflüchteten in Hückeswagen angeschrieben und sie gefragt, ob Interesse daran bestünde, solche Masken zu nähen. „Es haben sich gleich drei Männer und zwei Frauen gemeldet, die das machen wollten“, berichtet die „Weitblick“-Lotsin erfreut.