Schlechte Nachricht für Hückeswagener Sportler Sportplatz – geflickter Kunstrasen wird frühestens 2025 erneuert

Schon in 2020 und 2021 war der Kunstrasen auf dem Sportplatz Schnabelsmühle in Teilen ausgebessert worden, um bespielbar zu bleiben. Klar war aber schon damals, dass es mit Flickarbeiten nicht getan sein wird, sondern die gesamte Oberfläche von Grund auf erneuert werden muss. Das ist bei deutlich über zehn Jahre alten Kunstrasenplätzen nun mal so. Aber die Erneuerung wird eine teure Angelegenheit für die Stadt, immerhin eine Viertelmillion Euro ist dafür veranschlagt. Dies allerdings erst für das Jahr 2026, nachdem Fachleute der Stadt versichert haben, dass der Kunstrasen nach den Ausbesserungsarbeiten noch bis zu fünf Jahre lang nutzbar sein wird.