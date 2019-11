Straftat in Hückeswagen : Gefängnisstrafe wegen Einbruchs in Radstation

Hückeswagen Zu 26 Monaten Haft wurde jetzt einen Mann verurteilt, der an einem Diebstahl in einen Fahrradladen in Hückeswagen beteiligt gewesen sein soll.

Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde der Mann angeklagt, mit einem unbekannten Mittäter in der „Radstation“ an der Ladestraße die Fenster eingeschlagen zu haben und 15 E-Bikes im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro entwendet zu haben. Der 45-Jährige solle dabei den Fiat Ducato, in dem die Fahrräder untergebracht waren, gefahren haben. Die aus Wipperfürth herbeigerufene Polizei wurde in Hämmern auf den schwarzen Transporter aufmerksam, nachdem der Zeuge der Leitstelle noch durchgegeben hatte, dass sich ein solcher vom Tatort in Richtung Wipperfürth entfernt habe. In einer kurzen Verfolgungsjagd wurde der Transporter in Hämmern gestellt, der Fahrer festgesetzt. Der 45-Jährige saß seitdem in Untersuchungshaft. Der Rechtsanwalt des Mannes verlas in dessen Auftrag eine Erklärung, in der er dem Vorwurf in wesentlichen Punkten widersprach. So sei er an seinem Wohnsitz in Hagen von einem Mann namens Darius angesprochen worden, ob er einen Transporter von Hückeswagen nach Hagen fahren könnte. Als Lohn waren ihm 500 Euro versprochen worden. Er habe an einem Parkplatz außerhalb Hückeswagens auf den Transporter gewartet, sei weder am Tatort gewesen, noch habe er gewusst, was er da transportierte.