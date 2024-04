Gefährdetenhilfe in Hückeswagen Warum Ehrenamtler freiwillig ins Gefängnis gehen

Bis zum Ausbruch der Pandemie war die Gefährdetenhilfe Scheideweg mit ihren rund 200 Ehrenamtlern in 14 Gefängnissen NRWs tätig. Regelmäßig besuchten die gläubigen Männer und Frauen die Arrestanstalten, um ihren Dienst an Gott und den Menschen zu tun, den Inhaftierten in ihrer schweren Lage ohne jegliche Vorurteile, Halt und Hoffnung zu geben. Denn jeder, sagt auch Pfarrer Stefan Richert überzeugt, hat eine zweite Chance verdient.