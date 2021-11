Volkstrauertag in Hückeswagen : Gedenken an die Opfer der Kriege

Bürgermeister Dietmar Persian und Stellvertreterin Cornelia Päper führten den Trauerzug zum Ehrenfriedhof am Volkstrauertag an. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Feierliche Kranzniederlegung auf den beiden Ehrenfriedhöfen der Schloss-Stadt. Bürgermeister Dietmar Persian griff auf ein Zitat des deutschen Dichters Heinrich Heine zurück: „Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es gibt kaum eine Familie in der Stadt, die nicht tragische Verluste in den Weltkriegen beklagen musste. Die vielen bekannten Namen auf den Kreuzen des Ehrenfriedhofs zeugen davon. Und hinter jedem dieser Namen verbirgt sich eine tragische Geschichte. Ihnen und aller Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft wurde am Volkstrauertag gedacht.

Am Sonntag wurden Kränze am Denkmal der Mutter Erde auf dem Ehrenfriedhof niedergelegt. Neben Bürgermeister Dietmar Persian und seinen beiden Stellvertreterinnen Cornelia Päper und Heike Mühlinghaus nahmen Vertreter aus Politik, Vereinen und Institutionen an der Kranzniederlegung teil – darunter Schützenverein, Feuerwehr, Stadtsportverband, Stadtkulturverband, Verband der Kriegsbeschädigten (VdK) und THW. Der Posaunenchor Scheideweg sorgte für den würdigen Rahmen.

Dietmar Persian griff auf ein Zitat des deutschen Dichters Heinrich Heine zurück: „Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.“ Daher dürften die Not und das Leid der Kriege auch nach mehr als 75 Jahren nicht vergessen werden. „Wir stufen den Krieg leicht als etwas Vergangenes ein, etwas, das uns heute nicht mehr betrifft“, sagte der Bürgermeister. Doch das Gegenteil sei der Fall. So habe die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung für das Jahr 2020 alleine 25 Kriege und vier sogenannte bewaffnete Konflikte auf der Welt ermittelt. „Wenn es also auf der Welt derzeit insgesamt 29 Kriege und Konflikte gibt, dann ist diese Zahl erschreckend und zeigt, dass auch unsere angeblich so moderne Gesellschaft und diese scheinbar friedliche Zeit noch sehr stark von Leid und Schrecken geprägt sind.“

Im Anschluss erfolgte die Kranzniederlegung auf dem russischen Ehrenfriedhof in Voßhagen. „Es wird uns vor Augen geführt, dass Menschen aller Nationalitäten von diesem Leid betroffen waren. Es ist eben wirklich eine „Welt“-Geschichte, die unter jedem dieser Grabsteine liegt“, betonte Persian.

(heka)