Hückeswagen : Tauschen oder verschenken

Hückeswagen Der BAV hat im Internet eine Tauschbörse eingerichtet. Ziel: mehr Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit der Stadt Hückeswagen wurde eine Online-Gebrauchtwarenbörse eingerichtet.

Großes war geplant worden für April vorigen Jahres: Unter dem Motto „Nix kütt fott!“ sollte es auf dem Wertstoffhof, An der Schlossfabrik, einen Tauschtag geben, bei dem die Besucher kostenfrei gebrauchte Dinge mitnehmen konnten, die in den Wochen zuvor dort gesammelt worden waren. Und dann kam der erste Corona-Lockdown dazwischen. Zwar gab’s im September einen Mini-Tauschtag, trotzdem könnten immer noch viele Sachen einen neuen Besitzer finden. So hat sich der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV), der den „Bergischen Tauschrausch“ mit der Stadt Hückeswagen initiiert hatte, etwas Neues einfallen lassen: eine Online-Gebrauchtwarenbörse.