Hückeswagener Wohnungsbaugenossenschaft GBS-Wohnungen – gut saniert, beliebt bei Mietern

Darauf lag dann auch 2022 erneut der Fokus der GBS. Dabei geht es in erster Linie um die energetische Optimierung der Wohnungsbestände, wie aus dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. So wurde voriges Jahr Hand angelegt an die Mehrfamilienhäuser Graf-Arnold-Platz 1-7 sowie Wiehagener Straße 13b – die Fassaden wurden gedämmt und erhielten einen neuen Anstrich sowie neue Fenster, zudem wurden die Balkone thermisch von der Fassade getrennt, damit über den Beton keine Kältebrücken mehr entstehen können. Pro Wohnung kämen da zwischen 30.000 und 35.000 Euro, bei größeren Wohnungen auch bis zu 80.000 Euro an Investitionen zusammen, berichtete Nebgen. „Danach sind sie aber auch neuwertig.“ Dieses Prozedere haben viele GBS-Häuser durchlaufen. Allerdings werden erst einmal „geplante größere Investitionen in umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen ausgesetzt werden“, ist dem Geschäftsbericht zu entnehmen. Auch wenn für 2023 noch gut 2,6 Millionen Euro für Modernisierung und Instandhaltung geplant sind. Der Grund für die Skepsis sind die Entwicklungen im Bausektor mit gestiegenen Energiekosten, Preissteigerungen bei Baumaterialien und Baupreisen, „die durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine noch deutlich verstärkt wurden“, sowie steigende Zinsen und sich verschlechternde Finanzierungsbedingungen. Das „i-Tüpfelchen“ ist der anhaltende Fachkräftemangel, von dem auch die GBS und die für sie arbeitenden Handwerksbetriebe betroffen sind. All das habe die Baukonjunktur auf Abwärtskurs geschickt. Mit ihrer vorübergehenden Zurückhaltung bei der Modernisierung des Wohnungsbestand setzen die Verantwortlichen darauf, dass sich „zumindest die Baupreise in den kommenden Monaten wieder auf niedrigem Niveau einpendeln“. Im Gespräch mit unserer Redaktion betonte Nebgen nach der Versammlung: „Wir müssen die Sanierungskosten mit einer achtprozentigen Mieterhöhung an die Mieter weitergeben.“ Das und die steigenden Energiekosten sei für manchen ein Albtraum.