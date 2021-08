Hückeswagen : GBS will öffentliche Mittel zurückzahlen

Hückeswagen Die Corona-Pandemie hat die Wohnungsbaugenossenschaft bislang nur moderat betroffen. Insgesamt geht es ihr gut, auch wenn viel Geld für die Sanierung und Modernisierung aufgewendet werden musste.

Der Immobilienmarkt in Deutschland ist derzeit ein reiner Verkäufermarkt. Die Nachfrage ist – auch dank nach wie vor sehr günstiger Zinsen – wesentlich größer als das Angebot. Dabei werden hierzulande Wohnungen über Wohnungen gebaut: Der Anteil der Wohnimmobilien an allen Bauinvestitionen in Deutschland macht mit 61 Prozent den größten Anteil aus. Das war jetzt auch Thema bei der Vertreterversammlung der Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS). Dabei betreffe das vor allem die Großstädte und Ballungsräume, hieß es. Zwar habe die Corona-Pandemie die Zuwanderung aus dem europäischen Ausland vorerst gebremst, allerdings dürfte sich das mit Abklingen der Pandemie auch wieder wandeln. Die ländlichen Bereiche abseits der Zentren hätten hingegen eher mit Schrumpfungsprozessen zu tun.

„Wohnungsleerstände nehmen in vielen ländlichen und strukturschwachen Gegenden wieder zu“, berichtete Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen. Diese Entwicklung treffe in gewisser Weise auch auf Hückeswagen und den Oberbergischen Kreis zu. „Unser langfristiges Ziel ist es, guten und günstigen Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen“, sagte Nebgen. Die Investitionspolitik müsse sich daher weiterentwickeln – mögliche Neubauten müssten in Gemeinden mit zu erwartender Nachfrage verlegt werden, während in den anderen Gemeinden eher die Themen Instandhaltung und Modernisierung des Bestands im Mittelpunkt stehen sollten.

Die Wohnungsbaugenossenschaft will überdies die günstige Zinsentwicklung nutzen. „Wir haben uns dazu entschlossen, alle öffentlichen Mittel zurückzuzahlen, so dass künftig auch an Mieter ohne Wohnberechtigungsschein vermietet werden kann“, betonte Nebgen. Es gebe zwar noch eine Belegungsbindung von zehn Jahren, aber nach deren Ablauf 2031 würden nur noch 24 der 657 öffentlich geförderten GBS-Wohnungen mit einer solchen Bindung versehen sein.

Im vorigen Jahr wurden lediglich 25 neue Wohnungen gebaut, allesamt in Burscheid. Ansonsten sei auch im Vorjahr wieder viel Geld für die vorhandenen Objekte in die Hand genommen worden. „Dafür – also für Modernisierung, nachhaltige Substanzpflege, Instandsetzung und -haltung – wurden 2020 rund 3,2 Millionen Euro aufgewendet, beinahe eine Million Euro mehr als im Vorjahr“, rechnete Nebgen vor. Dies sei auch dem durchschnittlichen Alter der Liegenschaften geschuldet. „Ein Großteil ist mehr als 20 Jahre alt, da steigt der Aufwand für die Instandhaltung erheblich.“

Die GBS-Kunden, natürlich auch in Hückeswagen, bezeichnete der Vorstandsvorsitzende als insgesamt treue Mieter. „Die Genossenschaft wird als potenzieller Vermieter positiv wahrgenommen“, sagte Nebgen. Daher könnten derzeit die freiwerdenden Wohnungen gut vermietet werden – was allerdings auch in der Schloss-Stadt kein reiner Selbstläufer bleiben müsse. „Die Ansprüche, die Mieter an Wohnungen stellen, steigt. Auch hier sind wieder die Modernisierungen gefragt – denn nur so können wir diesen Ansprüchen auch gerecht werden“, unterstrich der GBS-Chef.

Was die Bevölkerungsentwicklung in den Kommunen angehe, könne aber auch die Genossenschaft nichts tun als abzuwarten. Corona hingegen habe sich bei der GBS nicht wesentlich bemerkbar gemacht. „Es gibt Risiken – etwa die Verzögerung bei den Bau- und Modernisierungsmaßnahmen, diesbezügliche Kostensteigerungen sowie ein Anstieg bei den Mietausfällen. Die sind bei uns bislang aber nur moderat zu spüren“, versicherte Nebgen.