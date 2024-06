Hückeswagener Sommerferienaktion 1400 Euro und Regenschirme fürs Kinderdorf

Für Verena Tönnes ist es das erste Kinderdorf, das sie federführend organisiert. „Ich habe beim ersten Kinderdorf vor zehn Jahren schon mitgearbeitet und zwischenzeitlich in Wermelskirchen in der Kinderstadt gearbeitet“, erzählt sie. Die Nachfrage nach der Zwangspause durch den Wechsel in der Leitungsebene ist groß. „Wir haben mit 100 Plätzen geplant, aktuell haben wir schon 102 Anmeldungen. Es gibt aber auch noch ein paar Restplätze“, versichert Verena Tönnes.