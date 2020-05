Die gute Nachricht für Hückeswagen : GBS schenkt ihren Mietern Schutzmasken

Hückeswagen Die Mieter der GBS finden in diesen Tagen einbesinderes Geschenk an ihren Wohnungstürenvor: Zwei Mundschutzmasken und die entsprechende „Gebrauchsanweisung“ – das ist ein kleines Geschenk ihrer Vermieterin.

Die GBS möchte, dass ihre Mieter gesund bleiben. So lautet dann auch das Motto, unter dem die Hückeswagener Wohnungsbaugenossenschaft allen ihren Mietern in den nächsten Tagen hochwertige Mundschutzmasken zur Verfügung stellen wird. „Jeweils zwei dieser wiederverwendbaren und waschbaren Masken werden in dieser Woche von den Mitarbeitern der GBS gemeinsam mit einem Türanhänger an alle Wohnungstüren der Mieter der GBS gehängt“, teilt Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen mit. Der Türanhänger beinhaltet auch eine „Gebrauchsanweisung“ mit Hinweisen zur Benutzung und Reinigung bzw. Desinfektion der Masken. Die GBS erhofft sich dadurch, einen kleinen Beitrag zur Gesunderhaltung ihrer Mieter leisten zu können.