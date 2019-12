Geschichtliches aus Hückeswagen : GBS-Pläne für neuen Bahnhofsbereich

Hückeswagen Am 14. Dezember 1999 stellte der Kölner Architekt Michael Behr seine modifizierten Pläne für den Bahnhofskomplex“ vor. Im Auftrag der präsentierte er den Politikern im Planungsausschuss ein Modell.

Diese Transformation des Stadtbilds in diesem Bereich erreichte kurz vor der Jahrtausendwende ihren ersten Höhepunkt. Am 14. Dezember 1999, also vor 20 Jahren, stellte der Kölner Architekt Michael Behr seine modifizierten Pläne für den Bahnhofskomplex vor. Im Mittelpunkt stand der Bau einer „Bürger-Markthalle“ – ein Begriff, der es nicht bis in die Gegenwart geschafft hat.

Der ehemalige Bahnhofswächter Kurt Orthmann wurde dann Zeitzeuge, als am 27. Juli 2000 der Abrissbagger zum alten Bahnhofsgebäude rollte und sein zerstörerisches Werk begann. „Es tut mir schon leid“, diktierte der Mann dem Journalisten damals in den Block.

Nach ziemlich genau zwei Jahren, am 8. Juli 2002, hatten die Menschen ganz andere Sorgen. Der Aldi-Markt wurde eröffnet und war als erster Ankermieter in den GBS-Komplex eingezogen. Mit Sonderangeboten – das Pfund Kaffee für 1,79 Euro und der Flachbildschirm für 299 Euro – lockte er um 9 Uhr bereits 120 Kunden an, die auf einen Schlag in die Verkaufsräume strömten. Andere Sorgen hatten die Menschen, die in der sich bis nach draußen erstreckenden Warteschlange für den Kaffee standen. Denn sie mussten aufpassen, dass sie bei dem regen Parkverkehr nicht unter die Räder kamen.