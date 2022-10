Gartentipps für Hückeswagen : Gartentipps – jetzt erstmal langsam

Winterharte Kübelpflanzen können Gärtner warm einpacken und so vor der Kälte schützen. Foto: picture alliance/dpa/Andrea Warnecke

Hückeswagen Wirklich dringend ist im Garten jetzt eigentlich nichts mehr. Aber so richtig zur Ruhe kommt der eine oder andere Gartenfreund eben auch noch nicht. Also: Wer gern noch etwas buddeln oder harken will, nur zu.