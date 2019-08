Straßen in Hückeswagen : Gardelenbergstraße wird im Frühjahr saniert

Hückeswagen Die für Ende dieses Jahres angekündigte Sanierung soll aufs kommende Frühjahr verschoben werden.

275.000 Euro will die Stadt für die Sanierung der Gardelenbergstraße und Teile des Gehwegs ausgeben. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten noch in diesem Jahr begonnen und auch beendet werden. Die Sanierung soll aber nun auf das kommende Frühjahr verschoben, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung für den nächsten Bauausschuss am kommenden Montag.