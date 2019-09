Hückeswagen : Gardelenbergstraße bekommt neue Decke

Hückeswagen Der Bauausschuss plädiert für eine Sanierung im Frühjahr. Die Anwohner werden an den Kosten aber nicht beteiligt.

Es ist selten, dass Politik und Verwaltung in den Fachausschüssen „Besuch“ von Hückeswagenern bekommen. Wenn das dann doch mal der Fall ist, brennt diesen in der Regel etwas unter den Nägeln. So auch am Montagabend im Bauausschuss, als sechs Anwohner der Gardelenbergstraße den Beginn der Sitzung im Heimatmuseum verfolgten. Zudem nutzten sie die Gelegenheit, sich in der Fragestunde für Einwohner an die Verwaltung zu wenden. So hatten sie unter anderem die Befürchtung, dass die für kommendes Frühjahr geplante Sanierung der Straßen in dem Wohngebiet nahe der Innenstadt auch zu ihren Lasten gehen könnte.