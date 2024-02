Gala-Sitzung der Hückeswagener Kolpingsfamilie Jede Menge Frohsinn – mit ernstem Beiklang

Dann wird es politisch, wie in so manchem Beitrag des Abends. „Die Welt ist bunt. Hückeswagen ist bunt. Schwarze Schafe gibt es überall – nur sind unsere braun und blau“, sagt Bosbach unter dem riesigen Applaus des närrischen Publikums. Was danach kommt, ist das erwähnte Wiedersehen mit den lieb gewordenen Bekannten. Etwa mit Professor Schmidt-Lierenfeldt, alias Robin Teders, der nicht nur eine „Vorlesung“ zum Thema Verschwörungsmythen am Beispiel des Rückbaus der Bahntrasse hält, an deren Ende er sagt: „Es gibt in Hückeswagen eine Partei, die bescheuert genug ist, das ernsthaft zu fordern.“ Der Professor kann aber auch singen. In „Ich war noch nie in Wipperfürth“ spielt er die neue Pastorale Einheit durch, während er später im zünftigen Blues den „Nubbel“ besingt.