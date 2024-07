Tagespflege am Johannestift „Die Senioren akzeptieren mit ihren Eigenarten“

Kamberg Als Team der Tagespflege sind wir immer präsent für unsere Gäste. Das erfordert psychische Belastbarkeit, denn es ist nicht immer einfach, mit schweren Schicksalsschlägen und Krankheitsfällen umzugehen. Schließlich bauen wir über die Zeit eine gewisse Bindung zu unseren Senioren auf und lernen sie, ihren Charakter und ihr Umfeld kennen. Hinzu kommt: In der Gesellschaft wird zu wenig über die Tagespflege informiert, sie wird daher oft mit einem stationären Aufenthalt verbunden. Das ist nicht der Fall, unsere Gäste gehen am Ende des Tages wieder nach Hause. Doch personell sind wir, im Vergleich zu anderen Pflegebereichen, gut aufgestellt und die Arbeitszeiten sind im Gegensatz zum stationären Bereich weniger belastend. Zur körperlich anstrengenden Arbeit kommt es in der Tagespflege deutlich seltener, da der Pflegeanteil geringer ist. Nur hinsichtlich der Finanzierung wünschen wir uns eine Anpassung: Auch unsere Kosten sind in den vergangenen Jahren aufgrund von Inflation, Corona-Pandemie und Energie- sowie Personalkosten gestiegen. Die Pflegesätze in der Tagespflege werden dadurch regelmäßig erhöht, das Budget zur Nutzung der Tagespflege – also die Leistungen der Pflegeversicherung – wurde in den vergangenen Jahren jedoch nicht angepasst.