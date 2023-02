Empfehlungsmarketing-Portal aus Hückeswagen Würdigung fürs beste Tierfutter

Eine Anerkennung ihrer Verdienste rund um Produktentwicklung und Marketing erhielten nun Hersteller von Tierfutter des Hückeswagener Empfehlungsmarketing-Portals FutterTester.de. Zum achten Mal wurden jetzt die Auszeichnungen für die „Produkte des Jahres“ verliehen. Allerdings trafen sich die Verantwortlichen des Testportals nicht, wie in den ersten Jahren, gemeinsam mit den Preisträgern in einem feierlichen Rahmen in der Schloss-Stadt. Vielmehr ging die Preisverleihung digital über die Bühne. Dennoch „war es die gebührende Würdigung jener Unternehmen, deren Produkte im vergangenen Jahr von den Testern des Onlinebewertungsportals FutterTester.de die Bestnoten in den jeweiligen Kategorien erhielten“, berichtet Gabriele Evertz von der takefive media GmbH an der Gewerbestraße. „Eingerahmt in spannende Kurzvorträge und informative Talks mit Experten der ausgezeichneten Unternehmen, kannte die feierliche Award-Zeremonie auf virtueller Bühne nur strahlende Gewinnerinnen und Gewinner und ausgezeichnete ,Produkte des Jahres 2022’.“