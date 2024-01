Turnier in Hückeswagen und Wermelskirchen Fußball-Fest in der Mehrzweckhalle

Natürlich war es auch Werbung für den eigenen Verein, ein bisschen Trommeln für den Raspo, als der Fußballverein am Sonntag die Silberrunde des U13-Dönges-SHK-Indoor-Cups ausrichtete. Aber es war vor allem auch eine große Freude für die 40 Teams der D-Jugend, die am Samstag in der Vorrunde in Wermelskirchen gegeneinander antraten. Sonntag spielten die Teams dann in vier Endrunden, von denen die Silberrunde in der Mehrzweckhalle in Hückeswagen stattfand.