Angeklagter war schon in Hückeswagen aufgefallen Kuriose Fahrt in schrottreifen Auto nach Filmriss

Es war eine unwirkliche Situation, die sich einem Taxifahrer aus Kürten an einem frühen Novembermorgen im vorigen Jahr bot. Der 26-Jährige war auf der Peterstraße unterwegs, als er durch laute Geräusche und ausgiebiges Hupen von einer der beiden Tankstellengelände aufgeschreckt wurde. Er stellte sein Auto ab und ging zu Fuß dorthin – und sah ein vollkommen demoliertes Auto an einer Zapfsäule stehen. Die Fahrertür war halb abgerissen, der Vorderreifen an der Fahrerseite ebenfalls. Der Taxifahrer beschloss, mit seinem Auto an die Tankstelle zu fahren, da er sich nicht sicher war, was ihn dort erwartete. „Aber als ich kam, war der Fahrer in Richtung Wipperfürth losgefahren“, sagte der 26-Jährige jetzt in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Wipperfürth aus.