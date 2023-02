Treffpunkt für junge Hückeswagen Fürs Jugendzentrum gibt’s ein Übergangsangebot

„Mit einem Übergangsangebot ist es an drei Tagen in der Woche geöffnet. Dazu kommen die Offenen Samstage, die wie gewohnt jeden zweiten und letzten Samstag im Monat stattfinden und sich an Kinder zwischen drei und zwölf Jahre richten“, versichert er. Das Angebot kann durch die Honorarkräfte des Jugendzentrums fortgesetzt werden. Um die vorrübergehende Organisation kümmert sich neben Moritz auch noch Andrea Poranzke. „Das bewährte Team sorgt für einen fast reibungslosen Übergang, bis die vakanten Stellen nachbesetzt sind", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dadurch habe nach nur einer Woche Schließung eine schnelle Fortsetzung des Angebots geschaffen werden können.