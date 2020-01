Wandern in Hückeswagen : Gästeführung an der Talsperre

Gästeführung an der Talsperre

Wandern in Hückeswagen

Hückeswagen Unter dem Motto „Neues Jahr ist morgen“ ging es an Silvester auf Bever-Wanderung. Dabei lernten die Teilnehmer einige verblüffende Fakten über das Gewässer.

Dass Rotterdam einmal in Hückeswagen lag, wussten nicht viele Teilnehmer der Gästeführung entlang der Bevertalsperre. „Die kleine Ortschaft ist mit dem Bau der Bever-Talsperre im Wasser versunken“, berichtete Wanderführer Joachim Kutzner von der Wandergruppe Dhünn.

46 Wanderfreunde hatten sich am Silvestermorgen auf den Weg gemacht, um das alte Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Unter dem Motto „Das neue Jahr ist morgen“, ging es auf eine sieben und eine zwölf Kilometer lange Strecke. An verschiedenen Stationen streuten die Wanderführer kleine Anekdoten, Wissenswertes und Interessantes über die Bever-Talsperre und andere historische Standorte entlang der Wanderstrecke ein.

Aus Wermelskirchen kam Jürgen Schopphoff nach Hückeswagen. „Ich bin im Österreichischen Alpenverein und wandere jede Woche“, sagte er. Petra Frielinghaus ist regelmäßig mit der Wandergruppe des ATV unterwegs. „Heute gehe ich aber fremd“, verriet die Hückeswagenerin, die schon mehrere Gästeführungen in der Schloss-Stadt mitgemacht hat. Das Wandern hat auch Gerd Kunze aus Remscheid für sich entdeckt. „Ich wandere seit 37 Jahre und habe schon 133.000 Kilometer in meinen Wertungsbüchern gesammelt“, berichtete der 80-Jährige. Die Bewegung halte ihn locker und beweglich. „Und man hat dabei viel Zeit nachzudenken, das ist eine feine Sache“, fügte der Remscheider hinzu. Auch bei der Silvesterwanderung erhielten die Teilnehmer Stempel in den Wertungsheften des Deutschen Volkssportverbands (DVV).