Michelle Conrads ist die neue FSJlerin in der Hückeswagener Gemeinde : „Ein Jahr für Gott investieren“

Höchsten Michelle Conrads unterstützt im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs die Kinder- und Jugendarbeit in der Freien evangelischen Gemeinde an der Lindenbergstraße.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Kirchengemeinde hat immer einen besonderen Stellenwert. Umso mehr freut sich die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Lindenberg über Verstärkung: Für ein Jahr wird Michelle Conrads im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) die Gemeinde in ihrer Arbeit unterstützen. Während eines Gottesdienstes stellte sich die 20-jährige Gummersbacherin der Gemeinde vor. „Wir freuen uns sehr, mit Michelle eine sportliche, musikalische und überaus motivierte junge Frau gefunden zu haben“, sagt Pastor Frank Junker.

Für die 20-Jährige beginnt nun eine spannende Zeit. Während Gleichaltrige nach dem Abitur ins Ausland gehen, mit dem Studium oder eine Ausbildung beginnen, hat sich Michelle Conrads bewusst für die Arbeit in der Gemeinde entschieden. „Gerade als Christin möchte ich ein Jahr für Gott investieren und die Gemeinde dabei unterstützen, dass junge Leute zum Glauben finden und Spaß dabei haben“, sagt die 20-Jährige, die selbst als Gemeindemitglied der FeG aufgewachsen ist. An fünf Tagen in der Woche wird sie die zwei Jungschargruppen, den Kindergottesdienst und den Jugendhauskreis für junge Erwachsene mit vorbereiten und betreuen. „Ich möchte Ideen mit einbringen, um den Zusammenhalt zu stärken und dafür sorgen, dass sich die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen“, kündigt sie an. Hierzu zählt auch die Vorbereitung von Andachten und Themenschwerpunkten.