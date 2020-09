Veranstaltungen in Hückeswagen : Frühstück vorm Schloss statt Altstadtfest

Hückeswagen Es ist vielleicht nur ein schwacher Trost, aber immerhin können viele Hückeswagener am Herzstück der Stadt – dem Schloss – am 5. September zusammenkommen, genießen und klönen.

Dort werden Bierzeitgarnituren in ausreichendem Abstand aufgestellt, an denen jeweils bis zu acht Personen pro Tisch Platz nehmen können. „Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der Corona-Vorgaben nicht zwischen den Tischen gewechselt werden darf“, berichtet Monika Zöller, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Bei schlechtem Wetter wird zusätzlich ein Regenschutz aufgebaut. Ab 9 Uhr kann jeder ohne Voranmeldung vorbeikommen. Es gibt ein süßes und herzhaftes Frühstück sowie heiße und kalte Getränke. Zudem werden Bergische Waffeln zubereitet, und DJ Markus sorgt für die musikalische Begleitung.

Am Schlosshof wird es einen Eingang und einen Ausgang geben, um Begegnungsverkehr möglichst zu vermeiden. Jeder bekommt einen kleinen Chip in die Hand, den er beim Verlassen wieder abgeben muss. Denn um die Abstandsregelungen einzuhalten, werden gleichzeitig höchstens 300 Personen auf dem Schlossplatz sein dürfen. Name und Kontaktdaten werden erfasst, der Mund-Nasen-Schutz kann an den Tischen abgelegt werden.