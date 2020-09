Aktion in Hückeswagen : Frühstück am Schloss statt Altstadtfest

Für alle Hückeswagener gab es ein kostenloses Frühstück auf dem Schlosshof. Andrea Poranzke (links) von der Wirtschaftsförderung und Kämmerin Isabel Bever, die für heißen Kaffee sorgte. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Die Stadt hatte am Samstag alle Hückeswagener zu einem kostenlosen Frühstück eingeladen. Es sollte ein Dank für den Zusammenhalt in der Corona-Krise und Trost für das ausgefallene Altstadtfest sein. 120 Bürger folgten der Einladung.

Von Heike Karsten

Das Glas mit den 300 Juze-Talern, der Währung im Hückeswagener Kinderdorf, markierte die Obergrenze an Personen, die am Samstagmorgen zeitgleich auf dem Schlossplatz zum gemeinsamen Frühstück Platz nehmen durften. Doch so richtig leer wurde das Glas nicht. Vielleicht hielt das Wetter die Bürger davon ab, der Einladung der Stadt zu folgen.

Normalerweise hätte am vergangen Wochenende das Altstaddtfest die Menschen in die Stadt gezogen – und das bei jedem Wetter. Das Frühstück sollte ein kleiner Trost für die Corona-bedingte Absage des Traditionsfestes sein. „Wir wollten das Wochenende nicht vorbeigehen lassen, ohne uns zu treffen und ein bisschen miteinander zu klönen“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian in seiner kurzen Ansprache. Ebenso sei die Aktion ein kleines Dankeschön für den Zusammenhalt und die gute Unterstützung untereinander während der vergangenen Monate, die von der Corona-Pandemie beherrscht wurden.

Info Eine Idee braucht für die Umsetzung viele Helfer Initiatoren Die Idee zum Frühstück auf dem Schlossplatz brachten die beiden Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, Monika Zöller und Andrea Poranzke, ins Gespräch. Helfer Beim Aufbau packte das Team der Stadtverwaltung ebenso mit an wie die Ortsgruppe des THW, der Verein SC Heide, Vierkant & Redetzky, Lars Osenberg und die Löschgruppe Herweg. Profis Die „Große Pause“ sorgte für die Speisen, DJ Markus Saxert kümmerte sich für um die passende Hintergrundmusik.

Die Idee dazu kam von zwei Power-Frauen aus dem Team der Stadtverwaltung: Monika Zöller und Andrea Poranzke. Sie hatten als Hauptorganisatoren dann auch einige schlaflose Nächte, um die Veranstaltung Corona- und wetterkompatibel zu gestalten. Schon um sieben Uhr am Samstagmorgen begannen die Vorbereitungen mit dem Aufstellen der Bänke und Tische samt Deko. Um eventuelle Regenschauer abzuhalten, wurde über den Schlossplatz ein großer Lastenfallschirm des Technischen Hilfswerks (THW) gespannt, der am großen Kranwagen von Dachdeckermeister Michael Vierkant befestigt und mit Seilen an den Mauern des Schlosses gespannt wurde. „Wir hoffen, das Schloss hält und kippt nicht um“, scherzte Persian gutgelaunt.

Noch früher im Einsatz war das fünfköpfige Team der „Großen Pause“ rund um Kiosk-Betreiberin Iris Hager. Es hatte schon um fünf Uhr mit dem Backen der süßen und herzhaften Teigtaschen begonnen. Auf dem Schlossplatz wurden die Brötchenhälften für die Gäste frisch belegt. „Bei uns ist alles handgemacht“, sagte Iris Hager, die dabei auf die Unterstützung ihrer Familie zählen konnte. An zwei weiteren Holzhütten wurden Kaltgetränke ausgegeben und Bergische Waffeln gebacken. Kämmerin Isabel Bever sorgte für immer volle Thermoskannen mit heißem Kaffee. „Solche Aktionen sind wichtig für die Menschen und für den Charakter unserer Stadt“, begründete sie ihr Engagement.

Die Familie Rabanus kam zu Fuß vom Höchsten zum Schlossplatz, um dort das gemeinsame Frühstück zu genießen. Die drei Kinder freuten sich besonders über die Waffeln mit Puderzucker. „Wann kriegt man schon mal Waffeln zum Frühstück?“, sagte Mutter Jenny Rabanus lachend.

Auch Silke Küthe und Oliver Ballert gefielt die Idee. „Wir wären auch gekommen, wenn es Hunde und Katzen geregnet hätte“, betonte Ballert. Vor mehr als zehn Jahren hatte sich das Paar beim Altstadtfest auf dem Schlossplatz kennengelernt. Die Einladung zum Frühstück fand es ganz wunderbar. „Hier kommt man mit Leuten ins Gespräch, die man sonst nicht sieht“, sagte Oliver Ballert und fügte hinzu: „Außerdem geben sich die Organisatoren so viel Mühe, dass es fast schon respektlos ist, nicht zu kommen.“

Sechs Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr nutzten die Gelegenheit gleich zum Frühschoppen mit Kaltgetränken und Würfelspielen. Mit etwas Wehmut schauten sie zur Brötchenausgabe hinüber. „Das wäre eigentlich unser Standplatz beim Altstadtfest gewesen, an dem wir Longdrinks und Landbier verkauft hätten“, bedauerte Sebastian Krause vom Löschzug Stadt.