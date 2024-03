Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen Frühlingshafte Düfte im Kultur-Haus Zach

Eine Vielzahl an unterschiedlichen Orchideen gibt es am Stand der Orchideen-Gärtnerei Neuhaus aus Marke, deren Betrieb bereits seit 1993 in der Schloss-Stadt existiert. „Das Ehepaar Neuhaus hat bereits an diversen Orchideenausstellungen im In- und Ausland teilgenommen“, berichtet Vorsitzender Detlef Bauer. „Man ist immer wieder fasziniert, welch breites Spektrum an blühenden Orchideenpflanzen, sei es für die Fensterbank, aber auch für den Garten oder als Naturform, geboten wird.“ Neben den klassischen Orchideen für die Wohnung haben die Züchter dieses Mal auch zahlreiche Freiland-Orchideen im Angebot, so dass die Besucher ganz andere Orchideensorten bestaunen können. Praktische Tipps und Hinweise zur Pflege sind inklusive.