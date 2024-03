Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen „Frühlingsfest“ lockt zum Bummeln und Stöbern

Hückeswagen · Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr findet am 7. April statt – großes Programm inklusive. Was sich die Geschäftsführerinnen von „Wir sind Hückeswagen“ ausgedacht haben. . .

28.03.2024 , 06:44 Uhr

Foto: Jürgen Moll

Normalerweise findet der erste verkaufsoffene Sonntag in der Schloss-Stadt im März und damit vor Ostern statt. Das liegt dieses Jahr allerdings schon sehr früh, weswegen das „Frühlingsfest“ des Stadtmarketingvereins „Wir sind Hückeswagen“ (WsH) auf den ersten Sonntag nach den Feiertagen, 7. April, verlegt wurde. Daher hatte es in diesem Jahr auch die beliebte Krokusaktion der Geschäftsleute nicht gegeben, die bislang immer in den Tagen rund um das „Frühlingsfest“ stattgefunden hatte. Nur jetzt sind die Krokusse längst erblüht. Die teilnehmenden Geschäfte haben am Sonntag, 7. April, von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten laut WsH-Geschäftsführerinnen Monika Zöller und Andrea Poranzke neben vielen besonderen Aktionen und Angeboten auch wieder das beliebte Gewinnspiel an. Dort werden den Besuchern Bonbons angeboten – und wer darin ein Gewinnlos entdeckt, erhält einen Blumenstrauß oder einen „Schloss-Taler“, den Geschenkgutscheine für Hückeswagen. Außerdem gibt es auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhof- und der Islandstraße wieder viele Aktionen und Anbieter von kulinarischen Leckereien. Die Besucher erwartet etwa Crêpes, Waffeln, neapolitanischer Pizza, portugiesische Spezialitäten, Ballebäuschen, Bockwurst, Kuchen sowie Weinspezialitäten, und auch ein Foodtruck rollt an. Besondere Aktionen gibt es mit Fotos vom Handy, die auf Geschenkartikel gedruckt werden können, Informationen zu Fahrrädern und Autos, Upcycling von Bekleidung sowie Informations- und Aktionsständen vom Ein-Euro-Verein und der Firma allomess. Weitere Verkaufsstände gibt es für Dekoartikel und Pfannen. Insgesamt wurden von „Wir sind Hückeswagen“ 16 Aussteller engagiert.

(büba)