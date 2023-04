Hobby-Gärtner in Hückeswagen Frühlingserwachen in der Kleingartenanlage

So oft es das Wetter zulässt, statten Hans-Jürgen und Monika Pyka ihrem Kleingarten in Busenbach einen Besuch ab. So richtig loslegen mit der Bepflanzung kann er aber erst, wenn die Temperaturen steigen und es nicht mehr so wolkenbruchartig regnet wie in der vergangenen Woche. Etwas Gutes hat der Regen dann doch: Die oberen Erdschichten sind gut durchnässt und die Regentonne ist bis zum Rand mit Wasser gefüllt.