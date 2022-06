Fronleichnamsprozession in Hückeswagen : Katholiken ziehen mit der Monstranz

Über die feierlich geschmückte Marktstraße führte die Fronleichnamsprozession von der katholischen Pfarrkirche zum Schlossplatz. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Fronleichnamsprozession zog am Donnerstag nach dreijähriger Corona-Pause erstmals wieder durch die Altstadt. Gut 100 Gläubige liefen hinter dem Leib Christi von der Pfarrkirche zum Schloss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Zum Fest Fronleichnam gehen die Katholiken traditionell nach draußen, die Kirche macht sich gewissermaßen sichtbar. Denn Kernstück des Feiertages ist die feierliche Prozession – in der Schloss-Stadt führt sie traditionell von der Pfarrkirche an der Weierbachstraße über die Marktstraße zum Schlossplatz, wo ein festlich geschmückter Altar aufgebaut ist. Die Marktstraße ist dabei wie jedes Jahr festlich mit Fahnen an den Häusern geschmückt. Das passt auch zu den Worten, die Pfarrvikar Michael Weiler, der die Heilige Messe vor der Prozession leitet, an die Gläubigen in der Pfarrkirche richtet: „Wenn wir gleich das Sakrament in der Monstranz durch die Straßen tragen, dann ist das nicht nur ein Glaubensbekenntnis – natürlich ist es das auch –, sondern auch ein Segen für die Menschen, an deren Häusern und Wohnungen wir vorübergehen.“ Das geschehe indes nicht in Form des alttestamentarischen, strafenden oder zürnenden Gottes. „Sondern als Zeichen des Heils für alle Menschen“, versichert der Pfarrvikar.

An Fronleichnam feiert die Katholische Kirche seit dem Mittelalter die „lebendige Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie“, so die offizielle Bezeichnung des Feiertags. Heute wird durch die Prozession vor allem auch die sichtbare Gegenwart der Kirche gezeigt. Die Kirche will aber nicht nur sichtbar sein – das Allerheiligste wird unter einem prunkvoll anzusehenden Baldachin zum Schloss getragen –, sondern auch hörbar. Mit Gesängen und Gebeten, begleitet von Blasmusik, zeigt die Gemeinde sich auch außerhalb der Kirchenräume. Auch wenn Fronleichnam immer im Mai oder Juni ist, der Termin ist letztlich abhängig vom Osterfest, ist gutes Wetter keine Garantie. Auch in der Schloss-Stadt hat es an vergangenen Fronleichnamstagen schon kräftig geregnet. So aber nicht beim diesjährigen Fest – am Donnerstagvormittag strahlt die Frühsommersonne von einem praktisch wolkenlosen blauen Himmel.