50. Frauensitzung der kfd Hückeswagen Endlich wieder in die Bütt und auf die Bühne

Die Corona-Pandemie war zudem eine weitere Zäsur für den Hückeswagener Frauenkarneval, denn von den 20 Mitgliedern des Karnevalausschusses der kfd beendeten in dieser Zeit einige ihr Engagement. „Wir waren nur noch etwa ein Dutzend“, erzählt die Vorsitzende. Mittlerweile sind es wieder gut 17 Frauen, die die Sitzung vorbereiten und größtenteils auch selbst in den Programmpunkten auftauchen. Froh ist die 59-Jährige, dass auch einige junge Frauen mitmachen. Darunter sind ihre Töchter Rebecca Augustin (29) als Sitzungspräsidentin und Patricia Knecht (31), die die Tänze choreografiert. Relativ neu dabei sind Jennifer Schulz (38) und Linda Höger (35). Zwölf Frauen der kfd werden am 4. Februar auf der Bühne stehen und in Büttenreden und Sketchen sowie bei Tänzen zu sehen sein. Damit sie bei dem vierstündigen Programm auch mal eine Pause haben und nicht drei Mal hintereinander auftreten, muss dieses vorher gut aufgestellt werden. „Es soll ja auch Abwechslung bieten“, versichert Beate Knecht. Für das neue Programm „Wir heben ab“ basteln die „jecken Wiever“ derzeit ihre Heißluftballons, mit denen sie auf der Bühne stehen werden (unsere Redaktion berichtete).