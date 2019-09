Baum gefällt in Hückeswagen : Friedhofsesche überlebt die große Trockenheit nicht

Hückeswagen Der Baumkontrolleur des Bauhofs hatte bei seiner Begutachtung der Bäume am „Kämpchen“ mehrere entdeckt, die aufgrund der Trockenheit gefällt werden mussten.

Gut 80 Jahre stand die Esche am Eingang des Friedhofs am Kindergarten, am vorigen Samstag musste sie gefällt werden. Als Grund nennt Friedhofsverwalter Jochen Pier: „Sie hatte das zweite Jahr Trockenheit nicht überstanden.“

Der Baumkontrolleur des Bauhofs hatte bei seiner Begutachtung der Bäume am „Kämpchen“ mehrere entdeckt, die aufgrund der Trockenheit gefällt werden mussten. So fielen einige Tannen nahe der Beethovenstraße und eine am Weierbach der Motorsäge zum Opfer. Auch die Esche war soweit geschwächt, dass sie zu einem Sicherheitsrisiko der Friedhofsbesucher geworden war. Im Herbst sollen an verschiedenen Stellen des Friedhofs aber neue Linden und Buchen gepflanzt werden.