Hückeswagener Friedenskapelle Voßhagen : In der Bedrohung Trost suchen

Das monatliche Friedensgebet in der Friedenskapelle Voßhagen stand dieses Mal ganz im Zeichen der Sorgen wegen des Ukraine-Kriegs. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Voßhagen Fast 40 Menschen – deutlich mehr als üblich – nahmen am Sonntag am monatlichen Friedensgebet in der Friedenskapelle Voßhagen teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia-Buendia

Pfarrer Stefan Richert war sichtlich betroffen, als er am Sonntagnachmittag von der Friedenskapelle Voßhagen zu den Besuchern des monatlichen Friedensgebets sagte: „Es ist eine schwere Zeit für uns, die wir lange darauf vertraut haben, dass es nicht möglich sein würde, dass im Herzen Europas wieder Krieg herrscht.“ Gut 40 Menschen – deutlich mehr als üblich – lauschten den Worten des Pfarrers und versuchten, in ihnen Trost zu finden. „Ich bin dankbar, dass viele Menschen hier sind, um gemeinsam für den Frieden zu beten“, sprach Richert weiter. Nur durch ein gutes Miteinander und kluges Handeln könne Friede auf der Welt hergestellt werden. „Wir haben vieles selbst in der Hand“, sprach der Pfarrer den Anwesenden Mut zu.

„Wir haben in der Zeitung gelesen, dass das Friedensgebet stattfindet und es mit einem Spaziergang aus Honsberg verbunden“, erzählte Birgit Paas. Sie fühle sich dem Schicksal der Ukraine verbunden. „Natürlich ist es fürchterlich, wenn auch an anderen Orten der Welt Krieg herrscht. Aber die Ukraine ist so viel näher. Ich kann die Bilder kaum ertragen, und obwohl ich den Krieg nur aus Erzählungen kenne, fühle ich eine große Bedrohung“, gestand die 74-Jährige.

So fühlt auch ihre Schwägerin Sabine Paas-Steinhoff: „Alle anderen Kriege, die es in den letzten Jahren gab, waren für uns viel weiter weg. Die Betroffenheit ist eine andere, auch wenn wir uns damals schon für die Kriegsflüchtlinge aus Aleppo engagiert haben.“ Einen Dritten Weltkrieg, sagte sie bedrückt, „halte ich für nicht ausgeschlossen. Putin ist ein Menschenfeind ohne Skrupel.“

Anita Prostiak und Ute Herrmann gehören zum Freundeskreis der Friedenskapelle und kommen regelmäßig zum Friedensgebet. Der Gottesdienst an diesem Sonntag sei nicht anders als andere gewesen. „Aber die Gedanken sind natürlich andere“, betonte Anita Prostiak. Singen und Beten sei das einzige Mittel für sie, gegen die Machtlosigkeit dieser Tage anzukämpfen. Auch Ute Herrmann ist es wichtig, in der Gemeinschaft zusammenzukommen und über die Geschehnisse zu sprechen. „Man ist einfach fassungslos über das, was gerade passiert. Man braucht ein Ventil, um es verarbeiten zu können.“ Das Friedensgebet helfe dabei.

Dieses Bedürfnis spürt auch Pfarrer Richert dieser Tage verstärkt. „Ich merke, dass in der Bevölkerung einige Themen nun völlig zurückstehen“, sagte er. Die Menschen würden aus ihrer Routine heraustreten und sich aufgrund der Ereignisse in der Ukraine plötzlich fragen, was wirklich wichtig ist.