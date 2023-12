Friedensgebet in Hückeswagen „Man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt.“

Nachdem das 19-Uhr-Geläut verklungen war, richtete sich Friedhelm Selbach an die rund 50 Menschen, denen der Frieden in der Welt ein Anliegen ist. Auch wenn es in der Welt derzeit wenig Frieden gibt, so zeigte er sich doch froh, dass die Andacht am Freitag schon so lange stattfinde. „Und besonders freut mich, dass wir diesmal auch den Auftakt des diesjährigen Offenen Adventskalenders stellen können“, sagte Selbach.