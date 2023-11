Gebürtiger Hückeswagener vor Gericht Exhibitionismus war nicht zu 100 Prozent nachzuweisen

Allerdings war die Aussage der beiden Mädchen ein Problem, wie der Amtsrichter festhielt. Denn beide hätten in der Verhandlung sehr unsicher gewirkt und hätten – was sicherlich in der Natur der Sache gelegen habe – keine detaillierten Erinnerungen mehr an den Vorfall von vor einem Jahr. Aber auch bei der Vernehmung bei der Polizei im Vorjahr sei es beim Wiedererkennen des Angeklagten zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. „Damals gab es zwei bildliche Gegenüberstellungen – einmal in einem Pool von etwa 80 Porträtfotos von Männern im Alter zwischen 30 und 40, das die Kinder angegeben hatten, und die alle in irgendeiner Form Straftaten aus dem Bereich der sexuellen Belästigung hatten. Dabei hat eines der beiden Kinder den Angeklagten erkannt“, sagte der Richter.