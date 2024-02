Energiewende in Hückeswagen Freiflächen für Solarenergie fehlen im Stadtgebiet

Bei der Erzeugung und Nutzung regenerativer Energie spielen Photovoltaik-Anlagen auf privaten und öffentlichen Gebäuden eine wichtige Rolle. Viel wäre darüber hinaus zu erreichen mit großen Solar-Feldern auf Freiflächen. Im Rathaus wird das durchaus gesehen – aber das Problem ist, dass es in Hückeswagen offenbar kaum geeignete Flächen für solche Großanlagen gibt. Bürgermeister Dietmar Persian umschrieb es jetzt in der ersten Sitzung des Umweltausschusses in diesem Jahr so: „Wir würden als Stadt das Potenzial ja gerne heben – aber es ist in Hückeswagen leider nicht sehr groß.“ Gerade erst sei ein Versuch der Stadtverwaltung, auf diesem Sektor tätig zu werden, gescheitert.