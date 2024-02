Energiewende in Hückeswagen Freie Bahn für neue Windräder im Stadtgebiet

Es klingt zunächst paradox: Die Stadt nimmt die Ausweisung einer Vorrangzone für Windenergie aus dem Flächennutzungsplan und macht ausgerechnet damit den Weg frei für die Errichtung neuer Windräder im Hückeswagener Außenbereich. Die Erklärung liegt darin, dass die bisher noch geltende Vorrangzone vor allem der Verhinderung neuer Windräder neben denen bei Röttgen und in der Hofschaft Vormwald diente. Genauso war sie seinerzeit bei der Ausweisung auch gedacht. Inzwischen hat sich da der Wind aber auch in Hückeswagen gedreht, setzt doch die Stadt mittlerweile auf mehr erneuerbare Energie „made in Hückeswagen“.