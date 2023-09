Angebote für Senioren Frauenkreis überrascht mit Videoanruf nach Äthiopien

Darunter auch oftmals Überraschungen, wie Anfang September, als der Frauenkreis per Videotelefonie mit Gemeindemitglied David Selbach in Äthiopien sprechen konnte. Der 43-jährige Plastische Chirurg ist im November 2022 mit seiner Ehefrau Sonja und den drei Kindern nach Afrika ausgewandert und arbeitet seitdem dort in einem christlichen Krankenhaus. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Ausbildung von Chirurgen. Daneben schult er auch das medizinische Personal, um eine optimale Patientenbetreuung zu gewährleisten. Seinen Glauben an Jesus möchte er dabei ganz bewusst vorleben und sichtbar werden lassen. Ihre erlernten Fähigkeiten wollen der Plastische Chirurg und die Pharmazeutin vor Ort einsetzen, um die Situation im Gesundheitsbereich zu verbessern.