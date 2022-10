Konzert in Hückeswagen : Frauenchor Schückhausen singt in Kirche

Der Frauenchor Schückhausen, hier bei seinem Ausflug nach Treis an der Mosel, gibt am 29. Oktober in der Pauluskirche ein Konzert. Foto: Thiel

Schückhausen Die 26 Sängerinnen geben am Samstag, 29. Oktober, ihr zweites Konzert. Der Chor hatte sich 2017 gegründet und hat die Corona-Pandemie gut überstanden.

Der Frauenchor Schückhausen habe die Corona-Einschränkungen gut überstanden, berichtet Schriftführerin Elisabeth Thiel. Und so bereiten sich die Sängerinnen derzeit auf ihr zweites Konzert nach der Premiere im Dezember 2019 vor. „Je nach geltender Pandemie-Verordnung haben die Sängerinnen in kleinen Gruppen oder per Zoom geprobt“, erzählt Elisabeth Thiel. Zudem habe die Stadtverwaltung dem Chor freundlicherweise das Forum für Proben überlassen, damit der Mindestabstand gewahrt werden konnte. In Vorbereitung des Konzerts fand im September ein intensiver Seminartag statt, für den durch den Chorverband NRW eine Bezuschussung aus Landesmitteln bewilligt wurde. Im August hatten die Sängerinnen ein Teambuilding-Projekt hinter sich gebracht, und im Mai hatte ein Ausflug an die Mosel den Zusammenhalt nach der langen Pandemie gestärkt.