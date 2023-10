Kultur in Hückeswagen Vielfältiger und abwechslungsreicher Chorgesang

Ein weiterer Kontrast im Programm waren die drei Solostücke, die von Birgit Kaßeböhmer, Kerstin Streppel und Heike Fischer auf ganz unterschiedliche Art und Weise dargeboten wurden. Die Liebesballade „You Light Up My Life“, „Cover Me In Sunshine“ von Pink und „Gabriella‘s Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ waren die drei Stücke, die ebenfalls in sich einen gewissen Kontrast ergaben. Das Schöne daran war allerdings, dass alles wie aus einem Guss klang. Übrigens auch die beiden Stücke, die gemeinsam mit den Männern gesungen wurden – „May The Lord Send Angels“, ein wunderschönes Gospel, und „Amazing Grace“, bei dem der gemischte Chor eine eindrucksvolle Dynamik an den Tag legte. Man täte gut daran, dieses „Experiment“, wie es Petra Rützenhoff-Berg nannte, auf jeden Fall weiter zu verfolgen.