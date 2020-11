St. Martin und das Teilen in Hückeswagen : Frauen stricken für bedürftige Kinder

Spendenaktion

Anfänge „Weihnachten im Schuhkarton“ ist die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. International ist sie unter dem Namen „Operation Christmas Child“ bekannt. Seit 1993 wurden weltweit bereits mehr als 178 Millionen Kinder in über 150 Ländern erreicht. Seit 2012 organisiert die Familie Wolff die Aktion für Hückeswagen.

Abgabefrist Noch bis zum kommenden Freitag, 13. November, jeweils 17 bis 21 Uhr, können die gefüllten weihnachtlichen Schuhkartons bei Silke und Robin Wolff, Huckinger Straße 47a, abgegeben werden – am besten mit Anmeldung unter ☏ 0162 731833.